غلاسكو يهزم سيلتك في الكلاسيكو الأسكتلندي

تمكن غلاسكو رينجرز بقيادة ستيفن جيرارد من حسم الكلاسيكو لمصلحته على حساب سيلتك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلتك بارك لحساب الأسبوع 21 من الدوري الاسكتلندي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم غلاسكو في النتيجة بالهدف الأول عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي ريان كينت في الدقيقة 36، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق عدل المهاجم الفرنسي أودسون إدوارد النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بـ11 دقيقة سجل المدافع الكرواتي نيكولا كاتيتش هدف الفوز لغلاسكو رينجرز الذي رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة في المركز الثاني خلف سيلتك المتصدر بـ20 نقطة من 20 مباراة.

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