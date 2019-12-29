تشيلسي “يقلب الطاولة” على أرسنال

قلب تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد تأخره إلى فوز على مضيفه أرسنال بقيادة مدربه الجديد أرتيتا في مباراة قمة الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي أقيمت على ملعب الإمارات.

وباشر أرسنال التسجيل في الدقيقة 13 من المباراة عن طريق المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بكرة رأسية، واحتاج البلوز لأربعة دقائق فقط لقلب الطاولة على المدفعجية بهدفين، سجل أولهما لاعب الوسط الإيطالي جورجينهو في الدقيقة 83، ثم أضاف ثانيهما المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة 87.

وانتهت المباراة بهذا الفوز لتشيلسي الذي ثبّت نفسه في المركز الرابع برصيد 35 نقطة فيما بقي أرسنال بـ24 نقطة في المركز 12 من البريمرليغ .

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