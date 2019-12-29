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تشيلسي “يقلب الطاولة” على أرسنال

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قلب تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد تأخره إلى فوز على مضيفه أرسنال بقيادة مدربه الجديد أرتيتا في مباراة قمة الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي أقيمت على ملعب الإمارات.

وباشر أرسنال التسجيل في الدقيقة 13 من المباراة عن طريق المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بكرة رأسية، واحتاج البلوز لأربعة دقائق فقط لقلب الطاولة على المدفعجية بهدفين، سجل أولهما لاعب الوسط الإيطالي جورجينهو في الدقيقة 83، ثم أضاف ثانيهما المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة 87.

وانتهت المباراة بهذا الفوز لتشيلسي الذي ثبّت نفسه في المركز الرابع برصيد 35 نقطة فيما بقي أرسنال بـ24 نقطة في المركز 12 من البريمرليغ .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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