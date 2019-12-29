النصر يعود بنقطة ثمينة من جنوب إفريقيا بالكونفدرالية

تعادل فريق النصر الليبي، الأحد،

سلبيًّا مع مستضيفه فريق “بيدفيست ويتس” من جنوب إفريقيا، ضمن منافسات

الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

لكرة القدم.

وفي المجموعة ذاتها، تفوق فريق

“حوريا كوناكري” الغيني على نظيره “دجوليبا” المالي بهدف

مقابل لا شيء.

وبهذا التعادل يحتل فريق النصر المرتبة

الأخيرة في المجموعة الثانية برصيد نقطتين متساويًا مع فريق “بيدفيست

ويتس” الذي يأتي ثالثًا بفارق الأهداف، في حين يحتل “حوريا

كوناكري” صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط يليه فريق “دجوليبا” برصيد 4

نقاط.

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