ليفربول يعزز صدارته للدوري بفوز على وولفرهامبتون

عزز ليفربول من موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إثر فوزه الأحد، على ضيفه وولفرهامبتون بهدف لصفر في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة العشرين من الدوري على ملعب الأنفيلد.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق مهاجمه الغاني ساديو ماني في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد أن تلقى كرة من زميله آدام لالانا، وكان وولفرهامبتون قد سجل هدفا أُلغي بعد الرجوع للفار بداعي التسلل.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة ووسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليستر سيتي إلى 13 نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز السابع من البريمرليغ.

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