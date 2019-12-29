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ليفربول يعزز صدارته للدوري بفوز على وولفرهامبتون

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز ليفربول من موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إثر فوزه الأحد، على ضيفه وولفرهامبتون بهدف لصفر في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة العشرين من الدوري على ملعب الأنفيلد.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق مهاجمه الغاني ساديو ماني في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد أن تلقى كرة من زميله آدام لالانا، وكان وولفرهامبتون قد سجل هدفا أُلغي بعد الرجوع للفار بداعي التسلل.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة ووسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليستر سيتي إلى 13 نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز السابع من البريمرليغ.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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