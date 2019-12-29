النصر يتعادل سلبيا مع بيدفيست في ختام مرحلة الذهاب بالكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عاد فريق النصر من جنوب إفريقيا بتعادل ثمين من أمام مضيفه بيدفيست فيتس، لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وأبقى فريق النصر على آماله في التأهل للدور المقبل في بطولة الكونفيدرالية، عقب تعادله سلبيا اليوم الأحد أمام بيدفيست في المباراة التي أقيمت بملعب دوبسونفيل بمدينة جوهانسبرغ.

وتألق حارس مرمى فريق النصر فتحي الطلحي خلال هذا اللقاء الذي أنقذ فريقه من عدة أهداف محققة وكان حاميا لعرين النصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الفريقين برصيد نقطتين من ثلاث مباريات، ويحتل النصر المركز الرابع في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن بيدفيست فيتس الجنوب إفريقي الذي يحل ثالثا.

ولحساب منافسات المجموعة ذاتها، تفوق حوريا كوناكري الغيني بهدف دون مقابل على ضيفه دجوليبا المالي، ليتصدر حوريا المجموعة بسبع نقاط بينما احتل دجوليبا المركز الثاني بأربع نقاط.

وكان ممثل ليبيا قد تعادل في الجولة الأولى مع ضيفه دجوليبا بهدف لكل منهما، وخسر في اللقاء الثاني أمام مضيفه حوريا كوناكري بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيستضيف النصر في الـ12 من الشهر المقبل بيدفيست فيتس، في أولى لقاءاته الافتتاحية ضمن مرحلة الإياب من بطولة الكونفيدرالية.

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