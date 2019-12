ضربة قاضية تنهي نزالا مثيرا بين روسي وأمريكي

الامبراطور الروسي يطيح بالأمريكي بالضربة القاضية [ RT]

أنهت ضربة قاضة نزالا مثيرا في الفنون القتالية المختلطة، جمع الروسي فيودور يميليانينكو، بالأمريكي كوينتون جاكسون، في إطار منافسات دورة “Bellator” المقامة باليابان.

وأنهى يميليانينكو، ذو الـ43 عاما، النزال لصالحه في الجولة الأولى، بعدما وجه سلسلة من الضربات لأنحاء مختلفة من جسد منافسه الأمريكي، الذي ظل متماسكا وصامدا، إلى أن تلقى ضربة قوية على مستوى الوجه، سقط على إثرها على الأرض، لينهي الحكم النزال

وهذا الفوز، هو الـ39 في مسيرة البطل الروسي، مقابل ست هزائم وتعادل واحد، بينما مني جاكسون بخسارته الـ14، في نزاله الـ38.

وسيخوض يميليانينكو، الملقب بـ”الإمبراطور الأخير”، نزالين آخرين، قبل اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة نهائيا.

ويتوقع أن يقام نزاله المقبل في إحدى الدول الأوروبية، صيف عام 2020، على أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو، نهاية العام المقبل أو بداية العام 2021، النزال الثالث والأخير في مسيرة يميليانينكو.

