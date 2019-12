طبيب إیراني یحکم في دوري أبطال آسيا

الحكم الدولي الإيراني [انترنت]

قال رئيس إدارة شؤون الرياضة والشباب في محافظة همدان (غرب ايران) “مهدي بوجاريان انه تم دعوة “بيجن حيدري” ، عضو اتحاد حکام كرة القدم الإيرانية، ليحكم احدى المباريات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأوضح بوجاریان في مقابلة مع مراسل إرنا، تم تعيين الحكم الدولي الإيراني البارز وهو ايضا اخصائي في تقويم العظام،”بيجن حيدري” ومساعديه “حسن ظهيري” و”آرمان سعدي” لتحكيم المباريات ضمن دوري الاندية الاسيوية لكرة القدم لشرق اسیا.

واضاف: سیقوم حيدري العضو في الفیفا بتحکیم مباراة فریقي “ديفندز” السریلانكي و”بارو اف سي” من البوتان ضمن المرحلة الإقصائية (بلي اوف) لمباریات AFC CUP التي ستجري يوم 22 كانون الثاني/يناير في سريلانكا.

