دورتموند يخطف هالاند من كبار أوروبا

أعلن بروسيا دورتموند تعاقده مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي بعقد يمتد لأربعة أعوام في صفقة تعد الأبرز في سوق الانتقالات الشتوية حتى الآن.

وقدم النادي اللاعب في مقره بعد الظفر بخدماته حتى يونيو ألفين وأربعة وعشرين، بعد الاتفاق مع فريقه سالزبورغ النمساوي لكن النادي الألماني لم يعلن عن قيمة الصفقة.

وأكد دورتموند أن هالاند سينضم إلى الفريق في الثالث من يناير المقبل على أن يغادر مع الفريق لخوض معسكر استعدادي لجولة الإياب في مدينة ماربيلا الإسبانية.

ويعد هالاند أبرز اكتشافات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بعدما سجل ثمانية أهداف في دور المجموعات حيث استطاع بروسيا دورتموند خطف اللاعب من أبرز أندية أوروبا التي كانت تطمح لضمه في الميركاتو الحالي.

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