“دبي جلوب سوكر” تمنح رونالدو جائزة الأفضل

توج النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في عام ألفين وتسعة عشر في النسخة الحادية عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية والتي احتضنتها إمارة دبي الإماراتية .

ونال رونالدو جائزة جلوب سوكر بعد تألقه مع فريقه يوفنتوس خلال العام الحالي والتتويج بالدوري الإيطالي والفوز بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا لعام ألفين وتسعة عشر، كما جاء النجم البرتغالي في المركز الثالث في ترتيب جائزتي الفيفا والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم .

كما حصد زميل رونالدو في يوفنتوس البوسني ميراليم بيانيش جائزة أفضل مسيرة، والمدرب يورغن كلوب كأفضل مدرب بعد تألقه مع ليفربول والبرتغالي جواو فيلكس على جائزة أفضل لاعب شاب والمغربي أشرف حكيمي على جائزة أفضل لاعب عربي شاب، فيما آلت جائزة أفضل وكيل للاعبين للبرتغالي خورخي مينديز

ويعتبر حفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية من ضمن مؤتمر دبي الدولي وفاعلياته الرياضية حيث يعد المؤتمر من بين أبرز المؤتمرات العالمية في العقد الأخير بحضور كبير من نجوم كرة القدم .

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