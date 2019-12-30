نادي الجزيرة يتوج ببطولة شمال أفريقيا في تونس

توج فريق مدرسة نادي الجزيرة لناشئي كرة القدم من مواليد 2008 – 2009 للمرة الثانية على التوالي بلقب بطولة شمال أفريقيا التنشيطية في نسختها الثانية التي احتضنتها مدينة جرجيس التونسية.

البطولة أقيمت خلال الفترة من السادس والعشرين حتى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري تحت إشراف وتنظيم نادي ترجي جرجيس الرياضي وبمشاركة 12 مدرسة وأكاديمية لتدريب الناشئين من دول تونس وليبيا والجزائر

وكانت مدرسة الجزيرة قد شاركت في هذه البطولة بفريقين من مواليد 2007/2006 و 2009/2008 تحت إشراف المدربين عماد شاروف وحافظ خمير، كما تحصل اللاعب “أيوب أبوالقاسم بن شعبان” على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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