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أنيس السلتو يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت تقارير صحفية تونسية أن المحترف في صفوف النجم الساحلي أنيس السلتو بات على أعتاب مغادرة صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي بعد خروجه من حسابات المدرب الإسباني خوان جاريدو .

وذكرت صحيفة “سبورت كافيه” أن السلتو أصبح ضمن اللاعبين الذين سيستغني عنهم الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية إضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين، حيث أشارت تقارير صحيفة أخرى إلى أن أنيس قد ينضم إلى صفوف الرجاء المغربي.

وكان السلتو قد استبعد من حسابات مواجهة فريقه النجم الساحلي أمام الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل على ملعب رادس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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