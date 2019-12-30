مويس يعود مدرباً لوست هام خلفاً لبيلجريني

عين وست هام الإنجليزي المدرب الأسكتلندي دافيد مويس ليقود الفريق عقب إقالة التشيلي مانويل بيلجريني الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج في الموسم الحالي.

وعاد مويس للعمل مع الهامرز للمرة الثانية بعدما أنقذه موسم ألفين وسبعة عشر ألفين وثمانية عشر من الهبوط إلى الدرجة الأولى خلال فترة دامت لستة أشهر فقط ، ويعد المدرب صاحب الستة والخمسين عاما أحد المدربين البارزين في البريمرليغ سابقا بعد تجربة طويلة مع إيفرتون قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ويواجه الفريق اللندني خطر الهبوط هذا الموسم حيث يتقدم بنقطة واحدة عن منطقة الخطر في ترتيب الدوري، وكان النادي قد أقال مدربه السابق بليجريني بعد خسارة الفريق أمام ليستر سيتي وهي الهزيمة السابعة في آخر تسع مباريات رغم البداية الجيدة للفريق هذا الموسم.

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