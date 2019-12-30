المنتخبان الوطنيان للهوكي يبدأن معسكرا في الجزائر

أجرى المنتخبان الوطنيان للهوكي في فئة تحت سن 18 عاما وتحت سن 21 عاما يوم الأحد حصتهما التدريبية الأولى في الجزائر وذلك بعد أن وصلا ليلة السبت لإقامة معسكرهما الخارجي الأول في الأراضي الجزائرية

ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات منتخبي الهوكي للاستحقاقات الرسمية المقبلة، ومنها المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وتضم قائمة منتخب تحت 18 عاما 9 لاعبين ، فيما تضم قائمة منتخب تحت 21 عاما 10 لاعبين واعدين من أندية مختلفة، وسيجري المنتخبان بمعسكرهما عدة مباريات ودية مع عدد من الفرق والمنتخبات الجزائرية.

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