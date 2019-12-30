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المنتخبان الوطنيان للهوكي يبدأن معسكرا في الجزائر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى المنتخبان الوطنيان للهوكي في فئة تحت سن 18 عاما وتحت سن 21 عاما يوم الأحد حصتهما التدريبية الأولى في الجزائر وذلك بعد أن وصلا ليلة السبت لإقامة معسكرهما الخارجي الأول في الأراضي الجزائرية

ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات منتخبي الهوكي للاستحقاقات الرسمية المقبلة، ومنها المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وتضم قائمة منتخب تحت 18 عاما 9 لاعبين ، فيما تضم قائمة منتخب تحت 21 عاما 10 لاعبين واعدين من أندية مختلفة، وسيجري المنتخبان بمعسكرهما عدة مباريات ودية مع عدد من الفرق والمنتخبات الجزائرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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