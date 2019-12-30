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ختام مهرجان النعمي للشطرنج للفئات السنية في طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت منافسات مهرجان النعمي للشطرنج في الفئات السنية بمشاركة 79 لاعبا ولاعبة والتي أقيمت في دار الثقافة للفنون والتراث بشارع ميزران في طرابلس.

وظهرت نتائج البطولات الـ6 على النحو التالي، حيث جاء أولا محمد الزوبيك في بطولة تحت 8 أعوام وعمر الفطيس في بطولة تحت 10 أعوام وعبدالعزيز بالاشهر في بطولة تحت 12 عاما وحمزة فيتوري في بطولة تحت 14 عاما.

وتوجت منى الفرجاني ببطولة تحت 20 عاما إناث وتوج عمر امحمد بفئة الذكور. وكان مهرجان النعمي قد انطلق برعاية اللجنة الأولمبية في الفترة مابين 24 حتى 31 من شهر ديسمبر الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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