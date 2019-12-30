ختام مهرجان النعمي للشطرنج للفئات السنية في طرابلس

اختتمت منافسات مهرجان النعمي للشطرنج في الفئات السنية بمشاركة 79 لاعبا ولاعبة والتي أقيمت في دار الثقافة للفنون والتراث بشارع ميزران في طرابلس.

وظهرت نتائج البطولات الـ6 على النحو التالي، حيث جاء أولا محمد الزوبيك في بطولة تحت 8 أعوام وعمر الفطيس في بطولة تحت 10 أعوام وعبدالعزيز بالاشهر في بطولة تحت 12 عاما وحمزة فيتوري في بطولة تحت 14 عاما.

وتوجت منى الفرجاني ببطولة تحت 20 عاما إناث وتوج عمر امحمد بفئة الذكور. وكان مهرجان النعمي قد انطلق برعاية اللجنة الأولمبية في الفترة مابين 24 حتى 31 من شهر ديسمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية