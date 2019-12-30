أندية حوض مرزق تبحث عن حلول جذرية لمشاكلها

عقدت أندية بلديات حوض مرزق اجتماعا طارئا في منطقة فنقل إحدى مناطق بلدية تراغن، تم من خلاله مناقشة وتقديم مقترحات حول الحلول الجذرية المُمكنة للمشاكل التي تُعانيها أندية المنطقة.

وأفضت المناقشات التي استمرت لأكثر من 4 ساعات بتفاعل إيجابي إلى عدد من النقاط التي من شأنها تطوير العمل وحل مشاكل الأندية الرياضية في حوض مرزق.

ومن أهمها اعتماد النظام الأساسي لرابطة الأندية، وعمل مجلس الرياضة والاتحادات الرياضية في الجنوب وآلية التعاون معها، وهي المحاور الرئيسة التي دار حولها الاجتماع الذي جمع رؤساء ومندوبي إدارات أندية الحكمة القطرون والشروق فنقل وتساوة وادي عتبة والجيل الصاعد تراغن والنصر بندليف والنسور القليب والوداد جيزاو والريف ادليم والتحدي حج حجيل ونادي الطموح مرزق.

وفي ختام الاجتماع، اعتماد المُشاركون بالإجماع النظام الأساسي لرابطة أندية حوض مرزق من خلال البيان الختامي للاجتماع.

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