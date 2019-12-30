ليفربول بطل لذهاب البريمرليغ “بلا خسارة”

تقرير| 218

بدأ حلم ممزوج باللون الأحمر ظل في الخيال 30 عاما يلوح في أفق البريمرليغ ويقترب رويدا رويدا من قلعة الأنفيلد الصامدة حتى الآن في وجه كل الهجمات ولم تخسر أيا من المواجهات.

فهذا الموسم يبدو أنه قد حسم مبكرا جدا على غير العادة في مرحلة الذهاب، ويبدو أنه سيشهد تتويج بطل غاب لمدة 30 عاما، هو ليفربول متصدر البريمرليج الذي وصل فارق النقاط بينه وبين أقرب المنافسين له ليستر سيتي إلى 13 نقطة وقد يتوسع إلى 16 نقطة بحكم المباراة المؤجلة للريدز.

كثيرون تجاوزوا الكلام عن التتويج وبدأوا يتحدثون ويتكهنون عن قدرة الليفر على تحقيق اللقب بدون خسارة، على غرار أرسنال في نسخة 2003 / 2004، فالفريق يملك أقوى خط دفاع في الدوري حتى الآن، ويملك مدربا بقيمة الألماني يورغن كلوب الذي يهتم بأدق التفاصيل ويقدر على صنع التوليفة والتجانس بين لاعبي الفريق في أحلك الظروف.

وتعتبر مطاردة مانشستر سيتي والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الماضي حتى الرمق الأخير، وأيضا التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية دليلا على وضوح بصمة كلوب في الفريق.

ويتساءل مراقبون عما إن هذا يعدّ دليلا على قوة لليفربول أم ضعف المنافسة من الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي؟ وهل سيصب هذا الأمر في مصلحة إنجلترا أم لا؟.

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