اخبار الرياضة

ليفربول بطل لذهاب البريمرليغ “بلا خسارة”

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

بدأ حلم ممزوج باللون الأحمر ظل في الخيال 30 عاما يلوح في أفق البريمرليغ ويقترب رويدا رويدا من قلعة الأنفيلد الصامدة حتى الآن في وجه كل الهجمات ولم تخسر أيا من المواجهات.

فهذا الموسم يبدو أنه قد حسم مبكرا جدا على غير العادة في مرحلة الذهاب، ويبدو أنه سيشهد تتويج بطل غاب لمدة 30 عاما، هو ليفربول متصدر البريمرليج الذي وصل فارق النقاط بينه وبين أقرب المنافسين له ليستر سيتي إلى 13 نقطة وقد يتوسع إلى 16 نقطة بحكم المباراة المؤجلة للريدز.

كثيرون تجاوزوا الكلام عن التتويج وبدأوا يتحدثون ويتكهنون عن قدرة الليفر على تحقيق اللقب بدون خسارة، على غرار أرسنال في نسخة 2003 / 2004، فالفريق يملك أقوى خط دفاع في الدوري حتى الآن، ويملك مدربا بقيمة الألماني يورغن كلوب الذي يهتم بأدق التفاصيل ويقدر على صنع التوليفة والتجانس بين لاعبي الفريق في أحلك الظروف.

وتعتبر مطاردة مانشستر سيتي والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الماضي حتى الرمق الأخير، وأيضا التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية دليلا على وضوح بصمة كلوب في الفريق.

ويتساءل مراقبون عما إن هذا يعدّ دليلا على قوة لليفربول أم ضعف المنافسة من الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي؟ وهل سيصب هذا الأمر في مصلحة إنجلترا أم لا؟.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك