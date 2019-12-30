القاضي مدربًا لمنتخب ليبيا للشباب

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الإثنين تكليف جهاز فنى جديد من العناصر الوطنية لتولى مهمة عياد القاضى ” مدرب عام للمنتخب الليبي للشباب وبمساعدة الثنائي ” المهدي أبوشاح” و “سالم ميلاد” و “الطاهر سعد”مدرباً لحرًاس المرمى.

وكلف اتحاد الكرة الليبي اللاعب الدولي السابق ” عبد السلام الكوت ” مديرا إداريا للمنتخب و” محمد علي العجيلى ” إدارياً للمنتخب فيما تم تكليف الثنائى ” عمر الفارسى” و”محمد أبوسنينة ” ضمن الطاقم الطبى والعلاج الطبيعى للمنتخب.

وسيبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب عمله بداية من يوم غد الثلاثاء حيث سيكون هناك ثلاثة تجمعات بمناطق طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر لاختيار القائمة النهائية للمنتخب المنتظر.

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