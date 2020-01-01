اخبار الرياضة

فيسيل بطلا لكأس إمبراطور اليابان

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج فريق فيسيل كوبي بكأس إمبراطور اليابان إثر تغلبه على فريق كاشيما انتلرز بهدفين مقابل لاشئ في المباراة النهائية للبطولة التي كانت مباراة الافتتاح للملعب الأولمبي الوطني الذي تم إنشاؤه لاستضافة ألعاب طوكيو 2020.

ويدين فيسيل بالفوز على كاشيما، لمهاجمه “نورياكي فوجيموتو” الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 18، و 38 من الشوط الأول للمباراة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوج بها فريق نادي فيسيل بكأس الإمبراطور، والذي يضم الإسبانيان المخضرمان أندرياس إنييستا ودافيد فيا وهي في نفس الوقت قد شهدت النهاية الكروية للهداف التاريخي للمنتخب الاسباني الكواخي فيا الذي أعلن قبل عدة أسابيع أن هذا النهائي سيكون موعد اعتزاله لعب كرة القدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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