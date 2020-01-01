حمدو يفوز مع الترجي على شبيبة القيروان

ألحق محترفنا حمدو الهوني رفقة فريقه الترجي هزيمة ثقيلة بضيفه فريق شبيبة القيروان قوامها 7 أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الأسبوع 13 من دوري الرابطة التونسية المحترفة الأولى على الملعب الأولمبي في رادس .

وبادر شبيبة القيروان بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة إلا أن أبناء باب سويقة ردو بالسباعية التي جاءت عن طريق فادي بن شوق بالهدفين الأول والثالث ومحمد اليعقوبي بالهدف الثاني وعبد الرؤوف بن غيث بالهدف الرابع فيما سجل حمدو الهوني الهدف الخامس و هيثم الجويني الهدف السادس وتكفل إيهاب المباركي بالهدف السابع ، وبهذا الفوز صعد الترجي للمركز الرابع في الترتيب بــ20 نقطة بنفس رصيد جاره الأفريقي مع أسبقية للسبيرونس الذي تنقصه 5 مباريات مؤجلة .

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