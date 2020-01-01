الهلال يتغلب على مختلط أندية بنغازي

تغلب فريق الهلال على فريق مختلط بنغازي بـ 8 أهداف مقابل 5 وذلك خلال المباراة الودية التحضيرية ضمن الإستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

ودخل الهلال بقيادة المدرب ناصر الحضيري المباراة من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية والإستمرار في خوض المباريات بعد توقف النشاطات المحلية منذ فترة ، وتألق لاعب الهلال محمد المنصوري خلال المباراة بتسجيلة للهاتريك كما سجل أنس المصراتي ثنائية وأضاف كل من فيصل البدري وأسامة بلعيد وحمزة الزوي باقي أهداف المباراة.

وخاض الهلال الفترة الماضية عدد من المباريات الودية أمام فريق جورماهيا الكيني، ليخوض مواجهة أمام فريق النصر كما واجه التعاون في المباراة الثالثة قبل مواجهته مختلط أندية بنغازي.

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