إنتر ميامي يعين أول مدرب في تاريخه

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعيين المدرب الأوروغواياني دييجو ألونسو مدرباً جديداً للفريق المملوك من اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام ليصبح أول مدرب يقود الفريق الأمريكي.

وأعلن النادي عبر موقعه بأن ألونسو أول مدرب في تاريخ إنتر ميامي، ويخوض المدرب صاحب الـ 44 عاماً أولى تجاربه في أمريكا بعدما حقق 3 ألقاب في الدوري المكسيكي مع فريقي مونتيري وباتشوكا، وحصد دوري أبطال الكونكاكاف مع مونتيري كما درب العديد من الأندية الأوروبية على غرار أتلتيكو مدريد وفالنسيا الإسبانيين.

ويستهل إنتر ميامي مبارياته في الدوري الأمريكي بمواجهة لوس أنجلوس إف سي في الأول من مارس القادم في أولى مواسمه بدوري المحترفين.

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