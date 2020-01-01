أرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في البريمرليغ

في بداية العقد الحالي كانت مواجهات آرسنال ومانشستر يونايتد ربما تحدد هوية بطل الموسم، لكن عندما يتواجه الفريقان في أول أيام العام الجديد على ملعب الإمارات فإن أهداف الفريقين مختلفين بحكم تراجعهما في الترتيب في المواسم الأخيرة

وسيكون أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا مطالبا بتصحيح المسار، بعد التعادل أمام بورنموث في أولى إختبارات مدربه الجديد، قبل التعثر على ملعبه في الديربي اللندني أمام تشيلسي صاحب المركز الرابع ليبتعد عنه بـ 11 نقطة ويكون سباق التأهل إلى أبطال أوروبا أصعب نسبياً، لكن المواجهة أمام الشياطين الحمر سيكون لها شكل آخر فالمنافسة بينهما تعد قمة إنجليزية خالصة.

ومن الجهة الأخرى فمانشستر يونايتد أفضل حالاً من الغانرز كونه يأتي في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن طموح التأهل إلى دوري الأبطال، فرحلة المانيو إلى لندن ستكون حافزاً جديداً لرفقاء راشفورد ومارسيال المتألقين في الآونة الأخيرة، بعد تحقيقه فوزين متتاليين على نيوكاسل برباعية في الأولد ترافورد وبيرنلي بثنائية قبل أيام، في مباراة قد تشهد عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة بعد غياب إستمر لــ3 أشهر بسبب الإصابة .

ويطمح الفريقان لإحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكن المنافسة في البريمرليغ لها طابع مختلف كون عدد من الأندية ستنافسهما في باقي مراحل المسابقة .

فهل سيخرج أرسنال من دائرة النتائج المتواضعة في البريمرليغ ؟ أم أن الشياطين الحمر سيكون لهم رأي مغاير ويحسمون قمة الجولة على ملعب الإمارات والإقتراب من المراكز الأربعة الأولى مع إنطلاق العام الجديد .

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