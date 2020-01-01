اخبار الرياضة

نادي غدامس الكرة الحديدية يحتفل بحصاد 2019

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من جد وجد، ومن زرع حصد، والكؤوس والقلائد هي حصاد ما زرعه أبناء نادي غدامس للكرة الحديدية، في المناشط الرياضية، وأيضا الثقافية والاجتماعية، بعمل شاق وجاد طيلة عام 2019.

وتكريما لكل الداعمين والمساهمين في تواصل مسيرة النادي بسلم النجاح والريادة، أقيم حفل في مسرح المعهد العالي للعلوم والتقنية بغدامس، تقديرا لإنجازاتهم ومجهوداتهم، وكل حبة عرق بذلوها على حصادهم، في عام 2019.

عام مضى، أَسدل عليه الستار أبطال الكرة الحديدية من أبناء غدامس، بحصاد العديد من الألقاب والقلائد، من خلال مشاركاتهم في المناشط والبطولات المحلية والدولية، والأمل يحدو أسرة النادي الذي تأسس عام 2017 لمواصلة المشوار والتألق، من أجل حصد المزيد والمزيد ، في 2020 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك