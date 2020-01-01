نادي غدامس الكرة الحديدية يحتفل بحصاد 2019

من جد وجد، ومن زرع حصد، والكؤوس والقلائد هي حصاد ما زرعه أبناء نادي غدامس للكرة الحديدية، في المناشط الرياضية، وأيضا الثقافية والاجتماعية، بعمل شاق وجاد طيلة عام 2019.

وتكريما لكل الداعمين والمساهمين في تواصل مسيرة النادي بسلم النجاح والريادة، أقيم حفل في مسرح المعهد العالي للعلوم والتقنية بغدامس، تقديرا لإنجازاتهم ومجهوداتهم، وكل حبة عرق بذلوها على حصادهم، في عام 2019.

عام مضى، أَسدل عليه الستار أبطال الكرة الحديدية من أبناء غدامس، بحصاد العديد من الألقاب والقلائد، من خلال مشاركاتهم في المناشط والبطولات المحلية والدولية، والأمل يحدو أسرة النادي الذي تأسس عام 2017 لمواصلة المشوار والتألق، من أجل حصد المزيد والمزيد ، في 2020 .

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