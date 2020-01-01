منتخبا الهوكي يفوزان على الجزائر وديا

أجرى منتخبانا الوطنيان للهوكي مباراتان وديتان من خلال المعسكر اﻹعدادي لهما المقام في ولاية الوادي الجزائرية، وفاز منتخبنا تحت سن 18 عاماً على نظيره المنتخب الجزائري بـ 3 أهداف لواحد وفاز منتخبنا تحت سن 21ن عاماً أيضا على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة هدف لصفر.

وكان المنتخبان الوطنيان للهوكي قد وصلا إلى الجزائر ليلة السبت لإقامة معسكرهما الخارجي الأول الذي يأتي ضمن استعداداتهما للاستحقاقات الرسمية المقبلة والتي منها المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وتضم قائمة منتخب تحت 18 عاما 9 لاعبين ، فيما تضم قائمة منتخب تحت 21 عاما 10 لاعبين واعدين من أندية مختلفة .

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