اخبار الرياضة

توقف مفاوضات تجديد عقد أبراهام

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن توقف المفاوضات بين نادي تشيلسي ولاعبه تامي أبراهام بخصوص تجديد عقده مع الفريق اللندني في الفترة القادمة .

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية بأن المفاوضات مع أبراهام توقفت بسبب رغبة اللاعب في الحصول على راتب ضخم يصل إلى 180 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي بعد تألقه في الموسم الحالي مع البلوز .

ويحتل أبراهام المركز الثالث في ترتيب هدافي البريمرليغ هذا الموسم بـ12 هدفاً بعد مرور 20 جولة وكان سبباً رئيسياً في حسم مباراة ديربي لندن أمام أرسنال بعدما سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وينتهي عقد المهاجم الإنجليزي مع البلوز في صيف 2022 لكن تشيلسي يرغب في تأمين عقده لفترة إضافية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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