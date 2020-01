مورينيو يثير جدلا بتجسسه على خطة الفريق المنافس

تجسس مدرب الفريق البرتغالي مورينيو [انترنت]

مدرب فريق توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو رويترز أثار جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الجدل عبر منصات التواصل، عندما تحصل اليوم على إنذار لتجسسه على خطة فريق ساوثهامبتون خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

ورصدت الكاميرات التلفزيونية في الملعب سير مورينيو نحو مقاعد البدلاء في ساوثهامبتون حيث حاول إلقاء نظرة على بعض الملاحظات التي كان يكتبها مساعد مدرب ساوثهامبتون.

ورد مورينيو على اللقطة خلال تصريح بعد المباراة برر فيها فعلته بتصريح قال خلاله “كنت وقحًا، لكنني كنت وقحًا أمام شخص أحمق”.

وفاز ساوثهامبتون على توتنهام بهدف نظيف ضمن المباراة التي أقيمت اليوم بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت ماري.

