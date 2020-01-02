المعتصم صبو ينتقل إلى فريق السلط الأردني

سينتقل المدافع الدولي الليبي ولاعب فريق الاتحاد المعتصم صبو إلى فريق السلط الأردني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لينضم بالتالي لجميع الأسماء الليبية التي تخوض تجربة احترافية.

وجدد الصبو عقده رفقة فريقه الاتحاد حتى صيف 2021 لكن توقف نشاط الدوري الممتاز جعله يقرر الانتقال لفريق السلط الأردني لخوض تجربة احترافية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري الأردني.

ومدح الصبو من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جمهور وإدارة نادي الاتحاد التي بحسب وجهة نظره كانت وراء تألقه طيلة مسيرته الرياضية.

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