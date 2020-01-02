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النصر يواصل استعدادته للجولة الرابعة من الكونفدرالية

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره المقام في مصر تمهيدا لمواجهة فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الرابعة من منافسات الكونفدرالية.

وستُقام المباراة مساء الـ12 من شهر يناير الحالي، ويسعى فريق النصر لخطف النقاط الثلاث في مباراته القادمة لضمان الاستمرار في المنافسة.

وكان النصر قد تعادل في مباراته الأولى أمام دجوليبا المالي بهدف لمثله وخسر الثانية أمام حوريا كوناكري الغيني بثلاثية نظيفة بينما انتزع نقطة ثمينة في مباراته السابقة أمام فريق بيدفيست ويتس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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