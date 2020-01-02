النصر يواصل استعدادته للجولة الرابعة من الكونفدرالية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره المقام في مصر تمهيدا لمواجهة فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الرابعة من منافسات الكونفدرالية.

وستُقام المباراة مساء الـ12 من شهر يناير الحالي، ويسعى فريق النصر لخطف النقاط الثلاث في مباراته القادمة لضمان الاستمرار في المنافسة.

وكان النصر قد تعادل في مباراته الأولى أمام دجوليبا المالي بهدف لمثله وخسر الثانية أمام حوريا كوناكري الغيني بثلاثية نظيفة بينما انتزع نقطة ثمينة في مباراته السابقة أمام فريق بيدفيست ويتس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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