منتخب اليد يقترب من اختتام استعداداته لبطولة أفريقيا

ما هي إلا أيام ويقص منتخب ليبيا لكرة اليد شريط مبارياته ببطولة أفريقيا التي ستقام في تونس والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في مصر.

ودخل المنتخب الوطني قبل أيام مرحلة الاستعداد الأخيرة تمهيدا لخوض المنافسات حيث يتواجد في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أنغولا والغابون ونيجيريا.

والتحق اللاعبون المحترفون بصفوف المنتخب والهدف الحقيقي هو التأهل لنهائيات المونديال حيث ستتمكن المنتخبات الست الأولى من الترشح مباشرة.

ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد لتحقيق الحلم المونديالي بالتأهل وهذا ما يقوم الطاقم الفني بالعمل عليه في الفترات الماضية.

وستكون مهمة المنتخب صعبة لكنها ليست مستحيلة من أجل تحقيق النتيجة المرجوة في السباق الأفريقي، ولما لا التتويج باللقب على الرغم من صعوبة المهمة .

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