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منتخب اليد يقترب من اختتام استعداداته لبطولة أفريقيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما هي إلا أيام ويقص منتخب ليبيا لكرة اليد شريط مبارياته ببطولة أفريقيا التي ستقام في تونس والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في مصر.

ودخل المنتخب الوطني قبل أيام مرحلة الاستعداد الأخيرة تمهيدا لخوض المنافسات حيث يتواجد في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أنغولا والغابون ونيجيريا.

والتحق اللاعبون المحترفون بصفوف المنتخب والهدف الحقيقي هو التأهل لنهائيات المونديال حيث ستتمكن المنتخبات الست الأولى من الترشح مباشرة.

ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد لتحقيق الحلم المونديالي بالتأهل وهذا ما يقوم الطاقم الفني بالعمل عليه في الفترات الماضية.

وستكون مهمة المنتخب صعبة لكنها ليست مستحيلة من أجل تحقيق النتيجة المرجوة في السباق الأفريقي، ولما لا التتويج باللقب على الرغم من صعوبة المهمة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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