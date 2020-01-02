اتحاد الكرة ينظم دورة للمدربين في طرابلس

ينظم الاتحاد الليبي لكرة القدم دورة تدريبية لمدربي مدينة طرابلس الراغبين في الحصول على الرخصة التدريبية “دي” التي تشرف عليها الإدارة الفنية باتحاد الكرة.

الاتحاد الليبي ومن خلال بيانه ذكر أن الهدف من هذه الدورة هو تطوير المدرب الليبي ، حيث حدد الشروط اللازمة للالتحاق بالدورة، إذ تنص على ضرورة أن يكون المتدرب ممارسا سابقا لكرة القدم ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما بالإضافة لحصوله على الشهادة الثانوية.

كما أضاف البيان أن الأندية الليبية ابتداء من الموسم المقبل لن يسمح لها بتعيين أي مدرب ضمن الطاقم الفني لا يمتلك شهادة تدريبية.

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