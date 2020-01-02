اخبار الرياضة

اتحاد الكرة ينظم دورة للمدربين في طرابلس

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينظم الاتحاد الليبي لكرة القدم دورة تدريبية لمدربي مدينة طرابلس الراغبين في الحصول على الرخصة التدريبية “دي” التي تشرف عليها الإدارة الفنية باتحاد الكرة.

الاتحاد الليبي ومن خلال بيانه ذكر أن الهدف من هذه الدورة هو تطوير المدرب الليبي ، حيث حدد الشروط اللازمة للالتحاق بالدورة، إذ تنص على ضرورة أن يكون المتدرب ممارسا سابقا لكرة القدم ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما بالإضافة لحصوله على الشهادة الثانوية.

كما أضاف البيان أن الأندية الليبية ابتداء من الموسم المقبل لن يسمح لها بتعيين أي مدرب ضمن الطاقم الفني لا يمتلك شهادة تدريبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لأولياء الامور الادارة العسكريية بقطاع المنطقة الغربية ـ تحتاج لتتبئة من شباب النوادي الرياضية فوق عشرين عام وسيتم افي معسكر الجوش للتدريب لحماية العاصمة طرابلس من التدخلات الخارجية .

    رد

  • لأولياء الامور الادارة العسكريية بقطاع المنطقة الغربية ـ تحتاج لتعبئة من شباب النوادي الرياضية فوق عشرين عام وسيتم افي معسكر الجوش للتدريب لحماية العاصمة طرابلس من التدخلات الخارجية .

    رد