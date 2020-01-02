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التحكيم الجزائري يستعين بخبرات الليبي أحمد السني

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه رئيس رابطة البليدة للكيك بوكسينغ في الجزائر دعوة رسمية للحكم الليبي أحمد السني الخبير في قوانين التحكيم الدولي لهذا النوع من الرياضات من أجل إقامة دورة تحكيم متقدمة تتخللها مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية.

وتأتي هذه الاستعانة بالسني في سبيل دعم وتطوير مستوى التحكيم الجزائري للالتحاق بالمستوى الدولي المتقدم والذي يمتاز به التحكيم الليبي في إدارة النزالات الدولية لرياضات الكيك بوكسينغ.

وكان السني قد تحصل مؤخرا على بطاقة الترشح الذهبي إلى دورة الألعاب العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل ، وجاء اختياره بعد مستواه العالي في تحكيم بعض نزالات بطولة العالم التي أقيمت في مدينة انطاليا التركية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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