التحكيم الجزائري يستعين بخبرات الليبي أحمد السني

وجه رئيس رابطة البليدة للكيك بوكسينغ في الجزائر دعوة رسمية للحكم الليبي أحمد السني الخبير في قوانين التحكيم الدولي لهذا النوع من الرياضات من أجل إقامة دورة تحكيم متقدمة تتخللها مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية.

وتأتي هذه الاستعانة بالسني في سبيل دعم وتطوير مستوى التحكيم الجزائري للالتحاق بالمستوى الدولي المتقدم والذي يمتاز به التحكيم الليبي في إدارة النزالات الدولية لرياضات الكيك بوكسينغ.

وكان السني قد تحصل مؤخرا على بطاقة الترشح الذهبي إلى دورة الألعاب العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل ، وجاء اختياره بعد مستواه العالي في تحكيم بعض نزالات بطولة العالم التي أقيمت في مدينة انطاليا التركية.

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