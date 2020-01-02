اخبار الرياضة

الإعلان عن تصفيات منتخب القوة البدنية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي للقوة البدنية عن إقامة تصفيات المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للأساتذة بجنوب أفريقيا وأيضا في بطولة العالم المفتوحة، (تحت الناشئين والناشئين والكبار) في بيلاروسيا .

وقد تقرر إقامة تصفيات خاصة لاختيار رياضيي المنتخب الوطني، وستكون معتمدة من قبل الاتحاد العام وتحت إشراف الاتحادات الفرعية للمناطق أيام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من فبراير المقبل.

وستلعب التصفيات في نفس الوقت والتاريخ للفئات بالتنسيق مع لجان التحكيم في بنغازي بالنسبة للمنطقة الشرقية، وفي طرابلس بالنسبة للمنطقة الغربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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