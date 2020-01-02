الإعلان عن تصفيات منتخب القوة البدنية

أعلن الاتحاد الليبي للقوة البدنية عن إقامة تصفيات المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للأساتذة بجنوب أفريقيا وأيضا في بطولة العالم المفتوحة، (تحت الناشئين والناشئين والكبار) في بيلاروسيا .

وقد تقرر إقامة تصفيات خاصة لاختيار رياضيي المنتخب الوطني، وستكون معتمدة من قبل الاتحاد العام وتحت إشراف الاتحادات الفرعية للمناطق أيام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من فبراير المقبل.

وستلعب التصفيات في نفس الوقت والتاريخ للفئات بالتنسيق مع لجان التحكيم في بنغازي بالنسبة للمنطقة الشرقية، وفي طرابلس بالنسبة للمنطقة الغربية.

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