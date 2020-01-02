أرسنال يكرم المان يونايتد بثنائية

افتتح أرسنال العام الجديد، باستضافة مانشستر يونايتد والفوز عليه بثنائية نظيفة في الأسبوع الحادي والعشرين من البريمرليغ، حيث كان المدفعجية متحمسين للفوز منذ انطلاق المباراة ولم يتوانوا عن قصف مرمى الشياطين الحمر بيسارية من المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي الذي غالط الحارس دافيد دي خيا ووضع الكرة عكس اتجاهه، هز بها شباك المانيو في الدقيقة الثامنة بالهدف الأول لأرسنال والرابع والعشرين له بقدمه اليسرى متساويا في ذلك مع محمد صلاح كرقم مميز لهما الاثنين في الدوري الانجليزي.

الغانرز استمروا طوال الشوط الأول في إرسال هجماتهم بجميع الأسلحة التي يمتلكونها مخترقين دفاعات اليونايتد ومحاولين الوصول إلى الشباك مرة ثانية، تارة عن طريق أوباميانغ، وأخرى عن طريق توريرا، وثالثة عن طريق نجم المباراة بيبي الذي رفع كرة ركنية صدها ديخيا في المرة الأولى، وعجز أمام الثانية التي تكفل اليوناني سوكراتيس بوضعها بقوة في سقف المرمى قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، معلنا عن الهدف الثاني لأرسنال، الذي حصد به الفوز الأول للمدرب الجديد أرتيتا ، ووصل للنقطة السابعة والعشرين في المركز العاشر من ترتيب الدوري والذي يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد إحدى وثلاثين نقطة ،

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