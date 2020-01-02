اخبار الرياضة

زلاتان يوقع رسميا عقده مع ميلان

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عقد انتقاله إلى ميلان رسميا بعد أن تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح في عيادة لامادونينا.

وينص العقد على لعب إبرا في صفوف الروسونيري لمدة 6 أشهر من بداية الميركاتو الشتوي مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينضم فيها النجم السويدي إلى فريق الميلان بعد أن لعب لصالحه موسمين، وحقق معه الدوري الإيطالي في موسم 2010/2011 وكأس السوبر الإيطالي في نفس الموسم، كما تحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي في موسم 2011/2012 ، وسبق له اللعب في إيطاليا لصالح الغريمين إنتر ميلانو ويوفنتوس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك