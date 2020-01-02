زلاتان يوقع رسميا عقده مع ميلان

وقع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عقد انتقاله إلى ميلان رسميا بعد أن تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح في عيادة لامادونينا.

وينص العقد على لعب إبرا في صفوف الروسونيري لمدة 6 أشهر من بداية الميركاتو الشتوي مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينضم فيها النجم السويدي إلى فريق الميلان بعد أن لعب لصالحه موسمين، وحقق معه الدوري الإيطالي في موسم 2010/2011 وكأس السوبر الإيطالي في نفس الموسم، كما تحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي في موسم 2011/2012 ، وسبق له اللعب في إيطاليا لصالح الغريمين إنتر ميلانو ويوفنتوس.

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