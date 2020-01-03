النعمي ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة مكة للشطرنج

سيشارك الشطرنجي الليبي هشام النعمي في بطولة مكة للشطرنج ضمن لجنة التحكيم في مدينة جربة التونسية بداية من الخامس عشر من شهر فبراير وحتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وقال النعمي في تصريحات لموقع ريميسا الرياضي إن الشركة المنظمة للبطولة قامت بدعوته، حيث ستشارك أسماء عالمية في الشطرنح بهذه البطولة من بينها الروسي أناتولي كاربوف وملكة الشطرنج المجرية جوديت بولجار.

ويمتلك النعمي تجربة سابقة في بطولات الشطرنج الدولية حيث سبقت له المشاركة ببطولة دولية نظمت في مدينة سوسة التونسية المدة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية