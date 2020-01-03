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النعمي ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة مكة للشطرنج

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشارك الشطرنجي الليبي هشام النعمي في بطولة مكة للشطرنج ضمن لجنة التحكيم في مدينة جربة التونسية بداية من الخامس عشر من شهر فبراير وحتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وقال النعمي في تصريحات لموقع ريميسا الرياضي إن الشركة المنظمة للبطولة قامت بدعوته، حيث ستشارك أسماء عالمية في الشطرنح بهذه البطولة من بينها الروسي أناتولي كاربوف وملكة الشطرنج المجرية جوديت بولجار.

ويمتلك النعمي تجربة سابقة في بطولات الشطرنج الدولية حيث سبقت له المشاركة ببطولة دولية نظمت في مدينة سوسة التونسية المدة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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