الليبي سالم عبلو ضمن حسابات الصفاقسي التونسي

نشرت بعض الأخبار الصحفية التونسية اقتراب انتقال اللاعب الليبي سالم عبلو إلى فريق الصفاقسي التونسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان عبلو قريبا في سوق الانتقالات الصيفي الماضي من الانضمام إلى فريق المصري البورسعيدي لكن الاتفاق الأخير لم يتكلل بالنجاح إذ لم يلتزم الفريق المصري بالاتفاق المالي.

ويسعى فريق الصفاقسي التونسي إلى تعزيز صفوفه بخدمات عبلو لما يمتلكه من خبرة وتجربة رفقة الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني في محطات محلية وأفريقية سابقة.

ومن المتوقع أن يصل عبلو إلى صفاقس مساء السبت لإبرام التفاصيل الأخيرة من التعاقد والالتحاق بالفريق ليصبح رسميا ضمن صفوفه.

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