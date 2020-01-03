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ضانة يقترب من مغادرة هلال الشابة التونسي

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي نقلا عن بعض الأخبار الصحفية التونسية أن المدافع الليبي هيثم ظانة قد قام بفسخ عقده مع فريق هلال الشابة التونسي الذي ينشط في صفوفه بداية من هذا الموسم.

وكان ضانة قد تغيب عن تدريبات فريقه طيلة الأسبوع الماضي كما لم يشارك معه بأي مباراة في الدوري منذ لقاء فريقه أمام مستقبل سليمان التونسي.

وكان نادي هلال الشابة التونسي قد تعاقد مع المدافع الليبي هيثم ضانة قادما من فريق السويحلي عقب توقف نشاط الدوري الممتاز منذ شهر أبريل من العام الماضي وحتى هذه اللحظة نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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