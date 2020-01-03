ضانة يقترب من مغادرة هلال الشابة التونسي

ذكر موقع ريميسا الرياضي نقلا عن بعض الأخبار الصحفية التونسية أن المدافع الليبي هيثم ظانة قد قام بفسخ عقده مع فريق هلال الشابة التونسي الذي ينشط في صفوفه بداية من هذا الموسم.

وكان ضانة قد تغيب عن تدريبات فريقه طيلة الأسبوع الماضي كما لم يشارك معه بأي مباراة في الدوري منذ لقاء فريقه أمام مستقبل سليمان التونسي.

وكان نادي هلال الشابة التونسي قد تعاقد مع المدافع الليبي هيثم ضانة قادما من فريق السويحلي عقب توقف نشاط الدوري الممتاز منذ شهر أبريل من العام الماضي وحتى هذه اللحظة نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية