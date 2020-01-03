أنيس السلتو يبدي رغبته بالانضمام للوداد المغربي

وجه اللاعب الدولي أنيس السلتو لاعب فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي رسالة عبر فيديو مسجل إلى جماهير نادي الوداد البيضاوي المغربي، شاكرا لهم تواصلهم معه، ومفصحا عن خبر التواصل الذي تم بينه وبين إدارة الوداد مبديا رغبته باللعب في النادي المغربي.

وكان السلتو قد عاد الموسم الماضي إلى النجم الساحلي بعد فترة إعارة قضاها مع فريقه الأم الأهلي طرابلس، ويحتل النجم الساحلي حاليا الترتيب السابع في الرابطة التونسية المحترفة الأولى بسبع عشرة نقطة.

ويحتل فريق الوداد الذي يرغب اللاعب الدولي أنيس السلتو في الانضمام إليه، الترتيب الثاني في البطولة المغربية الأولى لكرة القدم.

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