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بيرين يعود إلى جنوى قادماً من يوفنتوس

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم الحارس الإيطالي ماتيا بيرين إلى صفوف فريق جنوى قادما من يوفنتوس خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح جنوى أن الصفقة كلفته أكثر من 14 مليون يورو ليعود إلى فريقه بعد 18 شهرا غادر فيها إلى السيدة العجوز والذي لم يستطع إثبات قدرته باللعب أساسيا بالإضافة إلى الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وأكد موقع “ليغا سيريا آ” أن عقد بيرين أودع داخل مقر رابطة الدوري لينضم إلى جنوى حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب صاحب الـ27 عاما 9 مباريات مع البيانكونيري في كل المسابقات، ليصبح خيارا ثالثا مع عودة الحارس جيجي بوفون وتواجد الحارس الأساسي فويتشيك تشيزني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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