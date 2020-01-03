بيرين يعود إلى جنوى قادماً من يوفنتوس

انضم الحارس الإيطالي ماتيا بيرين إلى صفوف فريق جنوى قادما من يوفنتوس خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح جنوى أن الصفقة كلفته أكثر من 14 مليون يورو ليعود إلى فريقه بعد 18 شهرا غادر فيها إلى السيدة العجوز والذي لم يستطع إثبات قدرته باللعب أساسيا بالإضافة إلى الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وأكد موقع “ليغا سيريا آ” أن عقد بيرين أودع داخل مقر رابطة الدوري لينضم إلى جنوى حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب صاحب الـ27 عاما 9 مباريات مع البيانكونيري في كل المسابقات، ليصبح خيارا ثالثا مع عودة الحارس جيجي بوفون وتواجد الحارس الأساسي فويتشيك تشيزني.

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