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البيانكونيري يتعاقد مع كولوسيفسكي لـ4 أعوام

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن يوفنتوس تعاقده رسميا مع لاعب الوسط السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي قادما من أتالانتا لمدة أربعة أعوام.

وأجرى اللاعب السويدي الفحص الطبي الروتيني قبل تقديمه بصورة رسمية والتوقيع على العقود في مقر اليوفي في تورينو.

وأعلن البيانكونيري عبر موقعه أن قيمة انتقال لاعب أتالانتا السابق والمعار إلى بارما خمسة وثلاثون مليون يورو بالإضافة إلى تسع ملايين يورو كحوافز إضافية للصفقة.

كما أشار بيان السيدة العجوز إلى أن اللاعب سيكمل فترة إعارته في بارما حتى نهاية الموسم على أن ينضم للفريق في يوليو المقبل موعد الميركاتو الصيفي.

وسجل كولوسيفسكي أربعة أهداف خلال سبع عشرة مباراة هذا الموسم كما صنع سبعة أهداف مع فريقه بارما ليترك اللاعب انطباعا رائعا هذا الموسم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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