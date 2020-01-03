بوغبا يخضع لجراحة في الكاحل تُغيّبه عن الملاعب

كشفت تقارير صحفية غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا لفترة جديدة وخضوعه لجراحة على مستوى الكاحل بعد الإصابة التي تعرض لها مجددا .

وأوضحت صحيفة ليكيب أن بوغبا شعر بآلام في الكاحل قبل مواجهة أرسنال في الأسبوع الحادي والعشرين من البريمرليغ والذي كان من المفترض أن يكون موعدا لعودة اللاعب لخوض المباريات بشكل رسمي منذ غيابه الفترة الماضية، وذكرت التقارير أن فترة غياب لاعب الوسط الفرنسي قد تصل إلى ستة أسابيع.

وكان بوغبا قد تعرض لإصابة مشابهة أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر الفترة الماضية، فيما أشارت بعض التفاصيل المقربة من الشياطين الحمر إلى أن الطاقم الطبي سيؤكد مدى خطورة إصابة اللاعب وموعد عودته الرسمية .

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