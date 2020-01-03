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صلاح وماني يقودان الريدز للفوز الـ19 في البريمرليغ

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل ليفربول ابتعاده في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد على ملعب الأنفيلد بهدفين دون رد في الجولة الحادية والعشرين من البريمرليغ.

ولم يمهل ليفربول الضيوف إلا أربع دقائق فقط ليتقدم في النتيجة بواسطة نجمه محمد صلاح، وفي الشوط الثاني عزز النجم السنغالي ساديو ماني التقدم في الدقيقة الرابعة والستين ليواصلوا نتائجهم الإيجابية خلال الموسم.

ورفع الريدز رصيده إلى ثماني وخمسين نقطة بدون خسارة حتى الآن، ليبتعد بفارق ثلاث عشرة نقطة عن ليستر سيتي مع وجود مباراة مؤجلة ، فيما توقف شيفيلد يونايتد عند تسع وعشرين نقطة في المركز الثامن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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