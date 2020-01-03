المنتخب الوطني للكاراتيه يشارك في بطولة أفريقيا

يشارك منتخبنا الوطني للكاراتيه في بطولة أفريقيا للعبة والتي انطلقت منافساتها يوم الثاني من يناير الحالي وتستمر حتى الخامس من نفس الشهر.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى مقر إقامتها بفندق الزهراء في تونس مساء الأربعاء وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه ورئيس لجنة المنتخبات والمدير الفني ومدير العلاقات العامة.

وتضم قائمة المنتخب خمسة رياضيين، هم عادل أمين وجبريل الفلاح في وزن ما فوق 84 كجم، ومؤيد السوسي في وزن أقل من 75 كجم، وأنس بالرواق في وزن أقل من 67 كجم وصلاح محمد في وزن 60 كجم.

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