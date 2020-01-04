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“الثلبة واللافي” يغيبان عن مواجهة النصر وبيدفيست

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المركز الإعلامي بنادي النصر غياب الثنائي المدافع حامد الثلبة والظهير الأيمن ربيع اللافي عن المباراة القادمة للفريق أمام بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الرابعة من منافسات الكونفدرالية.

وجاء هذا الغياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء للاعبين، ما جعل المدرب الوطني محمد الككلي يعتمد على خيارات جديدة في هذه المراكز.

وستقام مباراة النصر أمام ضيفة الجنوب أفريقي مساء الثاني عشر من شهر يناير الحالي في مصر، حيث يسعى ممثل ليبيا لحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بمجموعات الكونفدرالية، بعدما حصد نقطتين من ثلاث مباريات، إذ تعادل في الأولى أمام دجوليبا المالي وخسر الثانية أمام حوريا كوناكري وتعادل في الثالثة أمام بيدفيست.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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