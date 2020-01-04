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توتنهام يعلن تعرض مهاجمه هاري كين لإصابة في الركبة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن توتنهام الإنجليزي أن مهاجمه هاري كين تعرض لتمزق في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام ساوثهامبتون ضمن الجولة الحادية والعشرين من البريمرليغ.

وبحسب بيان النادي اللندني فإن كين تعرض لإصابة قوية بعد تلقيه كرة طويلة حيث سجل منها هدفا ألغي بداعي التسلل، ولم يحدد توتنهام في بيانه فترة غياب المهاجم الإنجليزي لكن بعض التقارير الصحفية الإنجليزية قدرت بأنه سيغيب لحوالي ست مباريات أمام كل من ليفربول وواتفورد ومانشستر سيتي وأستون فيلا ونوريتش سيتي إضافة إلى تشيلسي.

وكان هاري كين قد سجل هذا الموسم أحد عشر هدفا في البريمرليغ ساهمت باحتلاله المركز السادس في قائمة هدافي الدوري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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