المريخ السوداني يقترب من ضم أحد لاعبي الاتحاد المصراتي

أعرب فريق المريخ السوداني عن رغبته في ضم اللاعب السوداني وليد حسن الذي ينشط في صفوف فريق الاتحاد المصراتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان المريخ قد أرسل خطابا مكتوبا إلى نادي الاتحاد المصراتي يطلب تسريح اللاعب حتى يتمكن من الانضمام له عقب توقف نشاط الدوري الممتاز في ليبيا وصعوبة عودته في الفترة الحالية، ولذا فإن النادي السوداني طلب إرسال شهادة إخلاء طرف لاعب محترف حتى يتمكن من تسجيله ضمن سجلات الدوري السوداني خلال الانتقالات الشتوية .

وكان الاتحاد المصراتي قد تعاقد مع وليد حسن في أغسطس 2018 قادما من الخمس رفقة الطاقم الفني السابق للفريق الذي يتقدمه الثنائي أسامة الحمادي وأبوبكر الحرك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية