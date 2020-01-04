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المريخ السوداني يقترب من ضم أحد لاعبي الاتحاد المصراتي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب فريق المريخ السوداني عن رغبته في ضم اللاعب السوداني وليد حسن الذي ينشط في صفوف فريق الاتحاد المصراتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان المريخ قد أرسل خطابا مكتوبا إلى نادي الاتحاد المصراتي يطلب تسريح اللاعب حتى يتمكن من الانضمام له عقب توقف نشاط الدوري الممتاز في ليبيا وصعوبة عودته في الفترة الحالية، ولذا فإن النادي السوداني طلب إرسال شهادة إخلاء طرف لاعب محترف حتى يتمكن من تسجيله ضمن سجلات الدوري السوداني خلال الانتقالات الشتوية .

وكان الاتحاد المصراتي قد تعاقد مع وليد حسن في أغسطس 2018 قادما من الخمس رفقة الطاقم الفني السابق للفريق الذي يتقدمه الثنائي أسامة الحمادي وأبوبكر الحرك.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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