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وولفرهامبتون يستضيف اليونايتد في كأس إنجلترا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على وولفرهامبتون ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي سيحتضنها ملعب مولينيو.

ويرغب المانيو في مصالحة جمهوره بعد الخسارة الأخيرة أمام أرسنال بهدفين دون مقابل، فيما يأمل أصحاب الأرض مواصلة المسيرة في مسابقة الكأس بعد الخسارة الأخيرة أمام المتصدر ليفربول على ملعب أنفيلد في البريمرليغ .

ويسعى الشياطين الحمر للثأر من وولفرهامبتون بعدما ودع المسابقة من ربع النهائي الموسم الماضي، ويفتقد المدرب أولي سولشاير جهود لاعبه الأسكتلندي سكوت ماكتوميني بسبب الإصابة في الركبة والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة إضافة للفرنسي بول بوغبا والذي خضع الأيام الماضية لجراحة في الكاحل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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