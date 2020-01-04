وولفرهامبتون يستضيف اليونايتد في كأس إنجلترا

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على وولفرهامبتون ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي سيحتضنها ملعب مولينيو.

ويرغب المانيو في مصالحة جمهوره بعد الخسارة الأخيرة أمام أرسنال بهدفين دون مقابل، فيما يأمل أصحاب الأرض مواصلة المسيرة في مسابقة الكأس بعد الخسارة الأخيرة أمام المتصدر ليفربول على ملعب أنفيلد في البريمرليغ .

ويسعى الشياطين الحمر للثأر من وولفرهامبتون بعدما ودع المسابقة من ربع النهائي الموسم الماضي، ويفتقد المدرب أولي سولشاير جهود لاعبه الأسكتلندي سكوت ماكتوميني بسبب الإصابة في الركبة والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة إضافة للفرنسي بول بوغبا والذي خضع الأيام الماضية لجراحة في الكاحل.

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