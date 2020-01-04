سوسيداد يجدد عقد مدربه بعد نجاحاته الأخيرة

جدد ريال سوسيداد عقد مدربه الإسباني إيمانول الغواسيل لعام إضافي بعد نجاحه بقيادة فريقه إلى المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن النادي الباسكي أن الغواسيل ساهم بشكل كبير في تطور أداء الفريق الفترة الماضية وسيمدد عقده لموسم إضافي دون الكشف عن القيمة المالية للعقد، وقاد المدرب الإسباني فريق الشباب منذ 2011.

وانتقل لقيادة الفريق الأول بعد إقالة المدرب اسير جاريتانو في 2018. ومنذ قيادته للفريق استطاع الغواسيل إبعاد سوسيداد عن منطقة الهبوط وصعد للمركز الخامس في الموسم الحالي.

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