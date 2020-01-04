اخبار الرياضة

“نوير الجديد” ينضم للعملاق البافاري

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بايرن ميونخ تعاقده مع الحارس ألكسندر نوبل قادماً من شالكة بداية من الموسم المقبل 2020-2021.

وأوضح النادي البافاري في بيانه بأنه توصل لاتفاق مع نوبل للانضمام لصفوفه بعد إعلان شالكة رحيله عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

وسينضم الحارس صاحب الثلاثة والعشرين عاماً إلى العملاق البافاري لمدة 5 سنوات بداية من يوليو المقبل بسحب بيان النادي.

ويعد نوبل من أبرز حراس المرمى الشبان في ألمانيا، ويوصف بنوير الجديد لتشابه تصدياته بالحارس العملاق للنادي البافاري ولانتقاله من شالكه الذي كان يلعب فيه مانويل نوير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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