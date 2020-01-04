“نوير الجديد” ينضم للعملاق البافاري

أعلن بايرن ميونخ تعاقده مع الحارس ألكسندر نوبل قادماً من شالكة بداية من الموسم المقبل 2020-2021.

وأوضح النادي البافاري في بيانه بأنه توصل لاتفاق مع نوبل للانضمام لصفوفه بعد إعلان شالكة رحيله عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

وسينضم الحارس صاحب الثلاثة والعشرين عاماً إلى العملاق البافاري لمدة 5 سنوات بداية من يوليو المقبل بسحب بيان النادي.

ويعد نوبل من أبرز حراس المرمى الشبان في ألمانيا، ويوصف بنوير الجديد لتشابه تصدياته بالحارس العملاق للنادي البافاري ولانتقاله من شالكه الذي كان يلعب فيه مانويل نوير.

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