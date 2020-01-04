الثنائي الليبي يقترب من مغادرة النجم الساحلي

أفادت تقارير صحفية تونسية، أن الثنائي الليبي، مهند عيسى الشهير بـ”إيتو”، وأنيس السلتو، قد اقتربا بشدة من الرحيل عن النجم الساحلي، خلال فترة الانتدابات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير، أن إدارة النجم الساحلي تعمل حاليا، على إبرام عدة صفقات مميزة، خلال يناير الجاري، لسد جميع احتياجات الفريق، مشيرة إلى أن هذه الانتدابات تأتي بالتزامن مع اقتراب الثنائي الليبي من الرحيل.

يشار إلى أن السلتو “27 عاما”، كان قد انضم إلى صفوف النجم الساحلي في صيف 2016، قادما من الأهلي طرابلس بعقد يمتد 3 مواسم، لكن الفريق التونسي قرر إعارته ليعود إلى صفوف الأهلي طرابلس مجددًا، قبل أن يعود لجوهرة الساحل في الصيف الماضي.

وتعاقد النجم الساحلي مع اللاعب الليبي، مهند إيتو، في الصيف الماضي، لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم 2019 / 2020، وتستمر حتى يونيو 2022، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

يذكر أنه سبق لـ”مهند” صاحب الـ25 عامًا، أن خاض تجربة اللعب في عدة أندية منها رفيق صرمان ووفاق صبراتة والأولمبي الزاوية، والأهلي طرابلس، ويجيد اللاعب في مركز وسط الميدان الدفاعي، كما انضم إلى فرسان المتوسط في أكثر من مناسبة‎.

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